Dennoch weiß auch Thomas Gosmann, „dass es von den klassischen Kneipengängern immer weniger gibt. Das Ausgehverhalten der Menschen hat sich geändert. Darauf muss man sich als Gastronom einstellen und notfalls reagieren. Bei der Lokalübernahme im Jahr 1999 wurden noch zwei Drittel des Umsatzes durch Getränke und ein Drittel durch das Essen gemacht. Heute ist es genau andersherum“, verrät Thomas Gosmann.

Am 1. Januar 1999 übernahmen Martina und Thomas Gosmann die Gaststätte von ihren Vorgängern Marianne und Wolfgang Hoock. Mit Mitte 60 Jahren setzte sich das Ehepaar damals nach langer Führung des Gastronomiebetriebs zur Ruhe. Da auch die Kinder das Unternehmen nicht fortsetzen wollten, bot das Ehepaar Hoock den Wicküler zur Verpachtung an, und Martina und Thomas Gosmann übernahmen die Gaststätte.

Um die alteingesessenen Gäste nicht zu vergraulen und die Tradition zu wahren, behielt die Gaststätte „Zum Wicküler“ auch gleich ihren Namen. Wie der Name schon vermuten lässt, hat er tatsächlich etwas mit der Bier-Marke zu tun. „Es ist recht simpel. Der Name kam dadurch zustande, dass in der Kneipe früher immer Wicküler-Pils ausgeschenkt wurde“, lüftet Thomas Gosmann das offene Geheimnis endgültig.

Neu war die Leitung der eigenen Kneipe für Thomas und Martina Gosmann allerdings nicht, denn schon vor der Übernahme des Wickülers war das Ehepaar selbstständig in der Gastronomiebranche tätig. Von 1986 bis 1998 führten sie zusammen die Braumeister-Stuben in der Handwerkskammer Osnabrück. Thomas Gosmann verbringt sogar schon sein ganzes Berufsleben im Gastronomiebereich. Nach einer Ausbildung zum Restaurantfachmann folgten mehrere Stationen als Geschäftsführer, Restaurantleiter und Mitarbeiter in Hotel- und Gaststättenbetrieben in Osnabrück bis hin zum heutigen eigenen Kneipengeschäft. „Die eigene Kneipe ist noch mal etwas ganz anderes. Die Verantwortung seiner Familie, den Angestellten, den Gästen und sich selbst gegenüber ist viel größer“, beschreibt der erfahrene Gastronom das Leben als selbstständiger Kneipenwirt.

Im Wicküler selbst herrscht meistens eine klare Trennung im Aufgabenbereich des Ehepaares. Während sich Martina Gosmann hauptsächlich an der Theke aufhält und für den Service in der Gaststätte sorgt, steht ihr Mann Thomas am Herd und bereitet das Essen zu. „Das Kochen habe ich mir selbst angeeignet. Während meiner Arbeit in Restaurants, Hotels und in den Braumeister-Stuben hatte ich viele Gelegenheiten, den Köchen über die Schulter zu schauen und mir bestimmte Dinge abzugucken. Mittlerweile beherrsche ich mein Handwerk ganz gut, glaube ich“, sagt Thomas Gosmann in seiner bescheidenen Art und Weise.