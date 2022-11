Voll gesperrt wird der Bahnübergang am der Hemker Straße. Foto: Heiner Beinke up-down up-down An der Hemker Straße Bahnübergang in Bramsche drei Tage voll gesperrt Von Heiner Beinke | 10.11.2022, 16:07 Uhr

Über das Wochenende wird der Bahnübergang an der Hemker Straße in Bramsche voll gesperrt. An die Umleitung sind die Autofahrer ohnehin schon gewohnt.