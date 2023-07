Justus-Chef Jörg Barowski im Café 1823 am Kirchplatz in Bramsche. Foto: Heiner Beinke up-down up-down 1823 von Franz Justus gegründet So feiert die Bäckerei Justus in Bramsche ihr 200-jähriges Bestehen Von Björn Dieckmann | 17.07.2023, 16:11 Uhr

Als die Bäckerei Justus in Bramsche gegründet wurde, arbeitete Ludwig van Beethoven noch an seiner 9. Sinfonie: 200 Jahre ist es her, dass Franz Justus die erste Backstube in Betrieb nahm. Einblicke in die Firmengeschichte.