Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown fand bei Welzel in Lappenstuhl noch eine 90er-Party statt. Auf die „Back to the 80's"-Feier warten Ticketinhaber bis heute - und müssen sich weiter gedulden (Archivbild).

Am 12. März 2022 sollte eigentlich die Party „Back to the 80’s III“ in Lappenstuhl steigen. Veranstalter Hartmut Welzel hat sie nun verschoben - notgedrungen und wieder einmal.