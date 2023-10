Im Zuge des Ersatzneubaus der Lärmschutzwand an der Bundesstraße 68 in Bramsche werden am Samstag Arbeiten im Mittelstreifen erforderlich. Damit verbunden ist eine Sperrung in Fahrtrichtung Alfhausen/Bersenbrück zwischen der Anschlussstelle am Penterknapp und der Anschlussstelle Bramscher Berg. Darauf weist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück hin. In besagtem Mittelstreifen werde der Bewuchs zurückgeschnitten und außerdem Rinnen gereinigt.

Bereits ab Penterknapp wird am Samstag gesperrt sein. Die offizielle Umleitung geht über Achmer. Foto: Björn Dieckmann

Umleitung über Achmer

Für den 7. Oktober wird eine Umleitung aus Osnabrück kommend über die B68-Abfahrt in Pente und den Kreisverkehr in Achmer bis zur Anschlussstelle Bramscher Berg ausgeschildert, teilt die Landesbehörde weiter mit. Auch der Verkehr aus Bramsche, der über die B218 aus Richtung Engter/Schleptrup kommend auf die B68 in Fahrtrichtung Bersenbrück auffahren möchte, werde über diese Umleitungsstrecke geführt - sprich, von der Kreuzung Engter Straße/Osnabrücker Straße in Richtung Pente und dann über Achmer zur B68-Auffahrt Bramscher Berg.

Die Erneuerung der Lärmschutzwände soll derweil noch bis Februar 2024 dauern - deutlich länger als zu Beginn angegeben. Denn ursprünglich hieß es, die Arbeiten sollten nur bis Ende August 2023 gehen.