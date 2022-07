Die Bramscherinnen überzeugten vor allem mit zupackenden Defensivleistungen. FOTO: Yvonne Goetzki up-down up-down Handballerinnen steigen auf B-Juniorinnen des TuS Bramsche künftig in der Landesliga Von Andreas Schüßler | 08.07.2022, 15:21 Uhr

Die B-Jugend-Handballerinnen des TuS Bramsche haben die Weichen für eine Saison in der Landesliga gestellt. Mit Yvonne Goetzki als neuer Trainerin, in neuer Mannschaftszusammenstellung und mit neuer Ballgröße waren in nur wenigen Trainingseinheiten einige Hürden zu nehmen.