Aus ungeklärter Ursache kollidierten auf der B68 in Hesepe zwei Autos miteinander. Foto: NWM-TV up-down up-down Straße bleibt bis zum Abend gesperrt Eine Person nach Unfall auf der B68 bei Bramsche in Lebensgefahr Von Mirko Nordmann | 01.05.2023, 16:41 Uhr | Update vor 31 Min.

Auf der Bundesstraße 68 bei Bramsche hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten Informationen stießen zwei Autos nahe der Lex-Tankstelle in Hesepe zusammen. Die B68 bleibt noch bis in die Abendstunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilt die Polizei mit.