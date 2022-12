Neue Marke für den Ford-Händler: Sven Timmer, Geschäftsführer Autohaus Timmer (rechts), präsentierte zusammen mit Björn Bartels von e.GO das vollelektrische Modell „e.WaveX“. Foto: Holger Zander up-down up-down Abschied von Fiesta und Focus Autohaus Timmer in Bramsche verkauft Elektroautos von e.GO Von Holger Zander | 01.12.2022, 11:48 Uhr

Das Autohaus Timmer in Bramsche nimmt eine zusätzliche Marke in das Produktportfolio auf. Der Ford-Händler bietet ab 15. Januar 2023 den elektrischen Stadtflitzer „e.WaveX“ vom deutschen Startup-Hersteller „Next e.GO Mobile“ aus Aachen an.