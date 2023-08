Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bramscher Allee. Ein 60-jähriger Mann aus Bramsche war mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Bramscher Allee in Richtung Engter unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde.

Das nachfolgende Auto war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Pedelec kollidiert. Der Bramsche stürzte daraufhin von seinem Rad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Hinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Bramsche unter Telefon 05461/94530 entgegen.

