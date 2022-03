Verabschiedet sich im Sommer: Kalkrieses Trainer Al Anozie. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Bezirksliga: Rieste beim OSC Aus diesen Gründen verlässt Fußball-Trainer Al Anozie den FC Kalkriese Von Matthias Benz | 24.03.2022, 13:37 Uhr

Sportlich ist der FC Kalkriese gut aus der Winterpause gekommen. Nach zwei Niederlagen will das Team in Holzhausen wieder punkten. Gleichzeitig gab der Verein bekannt, dass sich Trainer Al Anozie am Saisonende verabschieden wird.