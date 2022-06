„Wir suchen Freiwillige, die bei uns aktiv werden möchten“, sagt Wolfgang Marks von der Naturschutzstiftung, der das Beraternetz 1993 initiiert hat und selber in seiner Freizeit in seinem Wohnort Bürgern für Beratungsgespräche zur Verfügung steht.

Sommerzeit = Wespenzeit: Seit 19 Jahren beraten die rund 40 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter Bürger im Landkreis Osnabrück individuell per Telefon oder vor Ort über die wichtigsten Verhaltensregeln beim Umgang mit diesen Tieren und deren Nestern. Wo das Nest eines Hautflüglervolkes ein erhebliches Problem darstellt, zum Beispiel im Jalousiekasten oder direkt an Terrassen, Fenstern oder Eingangsbereichen von Häusern, sind die meisten Berater dazu ausgebildet, dieses art- und fachgerecht umzusiedeln.

„Die Mitarbeiter sehen ihre Hauptaufgabe darin, die Bevölkerung in erster Linie über die Lebensgewohnheiten dieser frei lebenden Tiere und das richtige Verhalten ihnen gegenüber zu informieren sowie Vorurteile abzubauen. Über die Beratung können rund 90 Prozent aller Fälle gelöst werden, weil die Bürger gelernt haben, die Tiere und ihre Nester zu akzeptieren. Die Berater leisten deshalb einen wesentlichen Beitrag zum Artenschutz“, meint Wolfgang Marks und fährt fort: „Das Lob und der Dank der Bürger für die erfolgreichen Beratungsgespräche und das Bewusstsein für den sinnvollen und positiven Einsatz für den Natur- und Artenschutz motivieren die Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit. Dies drückt sich dadurch aus, dass die meisten Mitarbeiter dem Beraterteam bereits seit Beginn angehören. Eine umfassende Schulung als Grundlage für die Beratungstätigkeit, eine angemessene Aufwandsentschädigung, die Versorgung mit Info- und Arbeitsmaterial, eine Hotline für Rückfragen sowie ein geselliger Erfahrungsaustausch nach Ende der Flugsaison gehören zu den selbstverständlichen Leistungen der Naturschutzstiftung.“

In der Stadt Bramsche stehen in diesem Jahr keine Berater zur Verfügung. Deshalb werden dringend freiwillige Mitarbeiter gesucht. Interessierte Bürger sollten mit der Naturschutzstiftung Kontakt aufzunehmen. Ansprechpartner ist Wolfgang Marks, Telefon 0541/501-4022 oder per E-Mail unter marksw@lkos.de