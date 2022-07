FOTO: NWM-TV Polizei: Verkehr zähflüssig Auffahrunfall auf Autobahn bei Bramsche Von Martin Schmitz | 31.07.2022, 16:34 Uhr

Auf der Autobahn A1 kam es am Sonntagmittag zu einem leichten Auffahrunfall. Der habe den Dauerstau aber nur kurzfristig verstärkt, so die Polizei Bramsche. Am verkehrsreichsten Wochenende des Jahres hat sie gut zu tun.