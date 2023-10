Am Donnerstag, 19. Oktober2023, lädt um 19 Uhr nämlich der Arbeitskreis Dorfladen Achmer in die DGA ein. Dort wird das Team der knapp ein Dutzend Aktiven um Initiatorin Katrin Wermers den Stand der Planungen zur Einrichtung eines Nahversorgers vorstellen, begleitet von Fachberater Wolfgang Gröll vom Bundesverband für Bürger- und Dorfläden.

Dieses Treffen ist nach Angaben von Wermers und ihren Mitstreitern „maßgeblich dafür, ob wir weitermachen.“ Sie würden zwar häufig auf das Projekt angesprochen, sagen die Arbeitskreis-Mitglieder. „Und die meisten sagen auch, das sei eine tolle Idee“, sagt Hartmut Johannesdotter. Aber: „Das reicht nicht, es nur gut zu finden. Wir müssen eine Ahnung davon bekommen, wie viele Leute dann auch tatsächlich in einem Dorfladen einkaufen und sich womöglich auch selbst mitarbeiten würden.“

Wie viele Achmeraner kommen überhaupt zu dem Info-Abend? Wie ist ihre Meinung zum Dorfladen-Vorhaben? Und wie viele können sich vorstellen, sich ebenfalls in irgendeiner Form für das Vorhaben Dorfladen zu engagieren? „Das wollen wir an diesem Abend herausfinden. Und wenn wir merken, dass der Rückhalt fehlt, dann lassen wir es sein. Wir machen das ja nicht für uns, sondern wollen es für die Gemeinschaft realisieren - wenn die es denn will“, macht Wermers deutlich.

Derzeit weder Markt noch Treffpunkt im Ort

Seit Anfang des Jahres beschäftigt sich der Arbeitskreis mit der Idee Dorfladen, nachdem der Supermarkt im Ort kurz zuvor ohne Nachfolge geschlossen worden war. „Wir wollen den Dorfladen, wir brennen dafür“, macht das Planungsteam deutlich. Es solle kein großer Markt werden, und „wir müssen nicht zehn verschiedene Sorten Klopapier im Sortiment haben“, meint Steffen Neubauer. Aber alle Dinge des täglichen Bedarfs sollen eben doch erhältlich sein in dem Geschäft, das auch eine Begegnungsstätte werden soll. „Wir stellen uns ein kleines Café vor. Ein solcher Treffpunkt fehlt in Achmer nämlich zurzeit genauso wie ein Nahversorger“, so Neubauer weiter.

Zum Betreiben des Dorfladens würde eine Genossenschaft oder ähnliche Gesellschaft gegründet, die einen Teil der Anschubfinanzierung tragen müsste, über die Personal angestellt wird, Räume anmietet und die Verträge mit Lieferanten eingeht. Fördermittel zu erhalten, sei durchaus möglich, so der Arbeitskreis. Aber auch „die Stadt Bramsche muss uns unterstützen. Das formuliere ich durchaus als Erwartungshaltung - wir müssen hier im Ort schließlich mit den großen Industriebetrieben leben, von deren Gewerbesteuer-Zahlungen die Stadt ganz erheblich profitiert“, meint Neubauer.