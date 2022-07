Laura Potthoff informierte sich bei Fleisch-Sommelier Christian Wittig über die Ausbildungsmöglichkeiten bei Sostmann. FOTO: Holger Zander up-down up-down Aktion in der Fußgängerzone Bramscher Firmen werben in der City um Auszubildende Von Holger Zander | 03.07.2022, 13:44 Uhr

„Bock auf Beef“ oder doch eher „Bock auf Bank“? Beim Aktionstag in der Bramscher Innenstadt konnten sich Jugendliche darüber informieren, was die hiesigen Unternehmen jungen Menschen für Perspektiven in puncto Ausbildung und Karriere bieten.