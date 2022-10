Gründlich renoviert wurde das Buswartehäuschen am Huxelort. Foto: Ralf Seeleib up-down up-down Aktion im Huxelort Anlieger in Engter renovieren Buswartehäuschen Von noz.de | 05.10.2022, 11:55 Uhr

Vor 29 Jahren haben Anlieger am Huxelort in Engter in Eigenregie ein Buswartehäuschen gebaut. Nun haben sie es auch selber renoviert.