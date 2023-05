Gut für die Seele: Zum Angeln braucht man Geduld. Es bringt Ruhe und Entspannung. Fotos: Archiv Foto: Redaktion up-down up-down Angeln für Anfänger Es muss nicht immer Schweden sein: Tipps zum Angeln in Bramsche Von Anika Becker | 30.05.2023, 07:54 Uhr

Was brauche ich, um mit dem Angeln zu beginnen? Und wie fängt man den dicksten Fisch? Der Angelexperte Hans Macke aus Bramsche hat uns verraten, was Angler gerade zu Anfang beachten sollten und was ihm beim Angeln den meisten Spaß bringt.