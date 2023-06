blaulicht Foto: Michael Gründel up-down up-down Am Steuer eingeschlafen Ankumer bei Unfall auf der Venner Straße in Bramsche verletzt Von Eva Voß | 25.06.2023, 11:29 Uhr

Ein 20-jähriger Fahranfänger aus Ankum ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bramsche verletzt worden. Der junge Mann war offenbar am Steuer eingeschlafen.