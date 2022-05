Andreas Bröring (2.v.l., hellblaues Trikot) und Carolin Brinkmann (weißes Shirt) waren beim 10-km-Hauptlauf von Beginn an der Spitze - und gewannen die Männer- bzw. Frauen-Wertung. FOTO: Marcus Alwes Stadtfest 2022 in Bramsche Andreas Bröring ist beim 2. Tuchmacher-Stadtlauf der Schnellste Von Marcus Alwes | 28.05.2022, 08:02 Uhr

Das Stadtfest 2022 in Bramsche ist am frühen Freitagabend mit dem Tuchmacher-Stadtlauf fortgesetzt worden. Insgesamt rund 400 Aktive gingen in den drei verschiedenen Disziplinen an den Start.