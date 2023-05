Vor zwei Jahren hatten die Brinkmanns ihre Kneipe „Gartenstädter“ noch als „Speiselokal“ umgestaltet. Nun wollen sie sich anderweitig orientieren. Archivfoto: Björn Dieckmann up-down up-down Mitte Juli ist Schluss Andrea und Günter Brinkmann schließen „Gartenstädter“ in Bramsche Von Eva Voß | 17.05.2023, 13:07 Uhr

Nach viereinhalb Jahren ist das „Gartenstädter“ am Lutterplatz in Bramsche bald Geschichte. Pächter Günter Brinkmann erklärt, wie es zu der Entscheidung kam und warum sie ihm und seiner Frau Andrea so schwer gefallen ist.