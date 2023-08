„Wir haben von innen alles neu gemacht“, so Ciftci über die Räumlichkeiten neben Rebano und Kalitschke. „Darunter auch die Strom- und Wasserleitungen, Steckdosen und Schalter, im Grunde haben wir kernsaniert“, berichtet der 29-Jährige aus Bramsche. „Man muss jedes kleine Detail planen, jede Wand und jede Steckdose“, gibt Ciftci einen Einblick in die Herausforderungen. Bei der Planung habe ihn ein Architekt unterstützt.

Auch bei Fragen rund um die Eröffnung und Führung eines eigenen Ladens hat der 29-Jährige einen Ansprechpartner. „Ich habe Unterstützung von einem langjährigen Gastronomen“, so Ciftci. Während seines Studiums hat der Wirtschaftsingenieur viel gekellnert und auch in der Küche gearbeitet und so Einblicke in die Branche gewonnen, erzählt er.

Bisher wartet Ciftci noch auf die Nutzungsänderung der Räumlichkeiten, sobald diese da ist, will er zwei oder drei Wochen später eröffnen. Aktuell plant er mit einer Eröffnung im Oktober.

Der Fokus wird auf Bestellungen zum Mitnehmen liegen

Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, dann steht die Einrichtung und Dekoration der Räume an. Die Küche sei bestellt, aufgrund der noch ausstehenden Nutzungsänderung habe er sie noch nicht abgerufen, so Ciftci. Er möchte sich auf Take-away, also Essen zum Mitnehmen konzentrieren. Es werde aber auch einen kleinen Sitzbereich mit zehn Sitzplätzen geben. Im Sommer komme noch eine Terrasse dazu.

Mittags und abends wird „Brando‘s Burger & Bowls“ geöffnet sein, erklärt Ciftci. Hinzukomme ein Lieferdienst, entweder telefonisch oder über die Webseite können Kunden zukünftig Essen nach Hause bestellen, so der 29-Jährige.

Ciftci legt viel Wert auf gute Qualität

Die Speisekarte sei ebenfalls bereits fertig. Mit Blick auf die Schulen in der Umgebung werde es auch Kindermenüs geben. „Die Pattys auf den Burgern sind handgemacht“, so Ciftci. „Wir wollen Qualität liefern.“ Das Obst und Gemüse komme aus der Region und die Essensverpackungen seien nachhaltig. Der 29-Jährige liebt Essen, erzählt er, diese Leidenschaft möchte er an seine Gäste weitergeben. „Wir bieten nur das an, was wir selbst essen würden.“ Deswegen teste er alles im Vorfeld.