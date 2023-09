Thema Fairer Handel Warum der Amal-Verein einen Aktionstag beim Markant-Markt Engter veranstaltet Von noz.de | 13.09.2023, 16:32 Uhr Das „Cooking Cultures-Team“ wird beim Markant-Markt kleine Speisen anbieten. Foto: Amal e.V. Bramsche up-down up-down

Am kommenden Wochenende beginnen die bundesweiten „Fairen Wochen“, an denen sich auch die Fairtrade-Stadt Bramsche beteiligt. Der Verein Amal gestaltet dazu eine Aktion beim Markant-Markt in Engter, die auch als ein „Dankeschön“ zu verstehen ist.