Unter dem Motto „Lebensretter-Tour“ macht das Blutspende-Mobil dann Station am Mc-Donalds-Restaurant an der Osnabrücker Straße. „Damit sprechen wir immer wieder auch junge Erwachsene an, unter denen auch Erstspender sind“, hatte Lars Kreie, der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, kürzlich bereits im BN-Interview darauf verwiesen, dass die jüngere Spender-Generation eher an Fast Food denn an Schnittchen als Stärkung nach der Blutabgabe interessiert ist. Um weitere Resonanz zu erfahren, wird zudem am Montag, 29. Juli, von 14 Uhr bis 19.30 Uhr ein Gewinnspiel angeboten. Hier winken neben USB-Sticks und Reisetaschen als Hauptpreise zweimal ein Cabrio-Wochenende.

In der Regel gibt es genügend Blutkonserven für eine Woche. In den Sommermonaten, so erklärt Kreie, reduziere sich dies jedoch auf drei bis vier Tage. „Viele Menschen sind im Urlaub und können in dieser Zeit kein Blut spenden“, erklärt Kreie. „Und die Leute, die hierbleiben, nutzen ihre Freizeit für andere Dinge, gehen ins Freibad, wenn das Wetter schön ist. Da kommt es dann zu Engpässen.“ Auf der anderen Seite würden aber mehr Blutspenden gebraucht. „Auf den Straßen ist mehr los. Es ist Motorrad-Saison - wenn die Fahrer verunglücken, hat es oft leider schlimmere Folgen. Und es werden heute mehr Blutspenden benötigt für schwer erkrankte Menschen, beispielsweise Krebspatienten, als es früher der Fall war.“

Nach dem als „Lebensretter-Tour“ bezeichneten Termin bei Mc Donalds am 29. Juli von 14 Uhr bis 19.30 Uhr gibt es weitere Möglichkeiten zum Blutspenden am 13. August von 16 Uhr bis 20 Uhr in der Hauptschule Heinrichstraße und am 14. August in der Grundschule Engter von 16 Uhr bis 20 Uhr.