Barbara Brosch bezeichnet sich selbst als Frauengeschichtsforscherin, ihre weltanschauliche Basis sieht sie im Feminismus. Ihre Reisen auf den Spuren großer und starker Frauen der Weltgeschichte brachten sie in Kontakt mit der Beginenbewegung, erzählt die Diplom-Pädagogin. In Brügge sei es gewesen, erzählt sie. Dort gründeten engagierte Frauen im 13. Jahrhundert in den Außenbezirken der Stadt einen der größten bekannten Beginenhöfe. Das Individuum spielte zu dieser Zeit keine so exponierte Rolle wie heute. Neben der Ehe war das Kloster, und zwar in seiner kontemplativen, weltabgewandten Form, ein anerkanntes Lebensmodell. Aber immer mehr Frauen suchten einen dritten Weg – das Leben in der Gemeinschaft ohne die strenge Bindung durch die Gelübde, die die Orden verlangten. Die Beginen führten in der Gemeinschaft ihren eigenen Haushalt, und sie arbeiten. „Vielleicht sind die Beginen eine Art Vorgängerinnen der späteren weltzugewandteren Orden“, vermutete Brosch, um fortzufahren: „Hier gibt es noch viel Forschungsbedarf.“

Im Mittelpunkt der Beginenbewegung stand damals das gemeinsame Wohnen und Wirtschaften, wohl nicht so sehr spirituelle Dinge oder religiöse Überzeugungen. Ähnlich ist es bei den Beginenhöfen, die sich aktuell als Antwort auf die Suche nach gemeinsamen, generationsübergreifenden Wohnformen in Deutschland etabliert haben. In Bielefeld gibt es ein solches Beginenprojekt, im thüringischen Tännisch, in Dortmund oder Berlin, um nur einige zu nennen. Nicht alle waren Erfolgsmodelle. Wie bei vielen Versuchen, gemeinschaftliches, eigenverantwortliches Wohnen zu etablieren, steckte der Teufel im Detail, in unterschiedlichen Erwartungen oder schlicht im Streit um das Geld. Und manche Frau, die das Leben in einer solchen Gemeinschaft versuchte, stellte irgendwann fest, dass dieser Weg für sie nicht der Richtige ist.

So wie Anne Bilitza. Die drahtige 77-Jährige ist zu einem Treffen des Beginenkreises um Barbara Brosch und Claudia Lohrmann nach Malgarten gekommen und was sie erzählt, scheint typisch für viele Frauen jenseits der Berufs- und Familienphase. „Schon lange vor der Rente wusste ich, dass ich unbedingt in einer Gemeinschaft leben wollte“, erzählt sie. Einzige Bedingung – die Gemeinschaft sollte ökologisch orientiert sein. „Schließlich bin ich mit Sack und Pack in den Thüringer Beginenhof eingezogen“, fährt sie fort. Drei Jahre lebte sie dort, „aber nach zwei Jahren wusste ich, da muss ich wieder weg “. Jetzt lebt sie allein – aber eng verbunden mit Frauen, die ihre Einstellungen, besonders auf spiritueller Ebene, teilen.

Für die beiden Malgartener Beginen ist gerade dieser Punkt extrem wichtig. „Naturverbunden – feministisch – spirituell“ wirbt Claudia Lohrmann, die zweite Hälfte des Malgartener Beginen-Duos, in ihrem Flyer für Auszeiten im Kloster. Erfahrungen mit gemeinschaftlichem Wohnen hatten Brosch und Lohrmann schon gemacht, bevor sie sich in Malgarten niederließen. „Es war anstrengend“, resümiert Lohrmann, deren Suche nach alternativen Lebensformen begann, als das Jüngste ihrer vier Kinder das Haus verließ. Bei einem Beginentreffen lernte man sich kennen, irgendwann reifte der Wunsch, die Einheit von Arbeit und Leben zu praktizieren. Als die Möglichkeit bestand, in Malgarten Räume anzumieten, war schnell klar: „Das könnte unsere Heimat werden.“

Die beiden Frauen arbeiten, bieten Reisen, Workshops und Seminare an, sie richteten den zum Haus gehörenden Garten her mit Gemüsebeet, Tanzspirale und Feuerstelle und beackern seit zwei Jahren auch ein Stück Land, dass ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Erbsen wachsen hier, Mangold und Kartoffeln, bunte Blumen sind eine Freude für die Augen. „Wir möchten auch auf die Menschen im Ort zugehen“, versichern die beiden Beginen. Sie veranstalten Kartoffelfeste und laden die Nachbarn ein, sie in der Klosteranlage zu besuchen. „Manche gucken schon ein bisschen skeptisch, was wir hier so machen“, räumt Brosch ein. Morgentänze und Lieder am Feuer sind im ländlichen Malgarten schon etwas fremd.

Dabei wollen Brosch und Lohrmann hier niemanden missionieren. Beide Frauen sind in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Doch das war einmal. Mittlerweile sind archaische Rituale und die Überlieferungen über historische und mythische Frauengestalten ihnen wichtiger geworden „Wir möchten nur unsere Spiritualität praktizieren und gemeinsam leben und arbeiten“, sagen die Frauen. „Wir sind hier so der Frauenzweig des gemeinschaftlichen Wohnens. Wir teilen die Aufgaben und haben eine Haushaltsgemeinschaft, aber getrennte Wohnungen. Wir sind eine kleine Gemeinschaft, und wir möchten es auch bleiben.“