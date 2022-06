Skateboarding ist ein Angebot beim Streetsport-Event an der Altenwebschule. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Westend61 Kostenloses Angebot Streetsport-Event an der Alten Webschule in Bramsche Von noz.de | 07.06.2022, 12:53 Uhr

Skateboarding und Basketball sind angesagt beim Streetsport-Event an der Alten Webschule in Bramsche. „Fair Play“ lautet das Motto am Sonntag, 12. Juni.