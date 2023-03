Mit den Abverkauf der Restbestände seines Inventars in der Alten Post verabschiedete sich Dante Tota aus dem Restaurant am Kirchplatz. Foto: Holger Schulze up-down up-down Dolce Vita geschlossen Dante Tota organisiert dieses Wochenende einen Flohmarkt in der Alten Post in Bramsche Von Holger Schulze | 04.03.2023, 16:55 Uhr

Am Sonntag, 26. Februar 2023, öffnete Dante Tota zum letzten Mal sein Restaurant „Dolce Vita“ in der Alten Post in Bramsche. An diesem Wochenende, 4. und 5. März 2023, lädt er nun zu einem Räumungsflohmarkt ein.