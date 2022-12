Zur Überwachung und Reinigung des Sickerwassers aus der alten Deponie dient diese Anlage, die der Landkreis Osnabrück regelmäßig wartet. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Altlast wird überwacht Alte Müllkippe beschäftigt Ortsrat Pente heute noch Von Heiner Beinke | 22.12.2022, 17:07 Uhr

Eine alte Mülldeponie in Bramsche beschäftigt Kommunalpolitik und Behörden noch heute. Denn am Trakehnerweg in Pente wurden bis in die 80er-Jahre Altlasten verbuddelt, die das Grundwasser gefährden können. Vorsicht ist nach wie vor geboten.