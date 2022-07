Eine „Eisflatrate“ gibt es im Alloheim für einen guten Zweck. FOTO: dpa/Jens Kalaene up-down up-down Eisflatrate für fünf Euro Alloheim Bramsche lädt zum Eisessen für guten Zweck ein Von noz.de | 11.07.2022, 16:06 Uhr

Eis essen, so viel man möchte, und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun: Dazu lädt das Alloheim in Bramsche am Freitag, 15. Juli 2022, ein.