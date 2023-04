Im Eiscafé La Gondola in Bramsche kostet die Kugel Eis 1,40 Euro. Foto: Stella Blümke up-down up-down Nachgefragt in den Eiscafés Alles wird teurer: Das kostet eine Kugel Eis in Bramsche Von Stella Blümke | 06.04.2023, 07:02 Uhr

Die Preise steigen, so auch der Preis für Eis. Wir haben bei den Eiscafés in Bramsche nachgefragt, was die Kugel Eis in diesem Jahr kostet.