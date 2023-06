Sehr gut gefüllt war der Kirchplatz beim Konzert der Dalton Brothers Blues Gang im vergangenen Jahr. Auf ebenso großes Interesse an den Konzerten hofft das City-Marketing Bramsche auch in diesem Jahr. Archivfoto: Reinhard Fanslau up-down up-down Umsonst und draußen Ab dem 6. Juli 2023 gibt es wieder Sommerkultur in Bramsche Von noz.de | 27.06.2023, 14:35 Uhr

Mit „Meilensteinen der Rock- und Popmusik aus den 70er, 80er und 90er Jahren“ startet das Sommerkulturprogramm 2023 in Bramsche. Denn am 6. Juli 2023 eröffnet die Band Alacoustic die „Umsonst und draußen“-Konzertreihe. Das bietet das Programm in diesem Jahr.