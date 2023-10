Mehrere Veranstaltungen geplant Aktionswochen in Bramsche gegen häusliche Gewalt beginnen bald Von noz.de | 16.10.2023, 17:04 Uhr Gegen häusliche Gewalt und andere Formen von Misshandelungen von Frauen und Mädchen wenden sich die Aktionswochen in Bramsche. Symbolfoto: dpa/Jan-Philipp Strobel up-down up-down

Zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ findet 2023 in Bramsche eine ganze Reihe an Veranstaltungen statt. Der Tag selbst ist zwar erst am 25. November, der erste Termin aber bereits Ende Oktober.