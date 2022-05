Ähnlich wie hier beim Berufsorientierungsparcours 2019 werden sich die Bramscher Unternehmen am 2. Juli den Bürgern in der Innenstadt vorstellen. FOTO: Archiv/Marcus Alwes Aktion gegen Fachkräftemangel Besondere Jobmesse und Stellenbörse in der Bramsche Innenstadt Von Marcus Alwes | 06.05.2022, 17:23 Uhr

Der Fachkräftemangel in der Wirtschaft macht offenbar erfinderisch. Im Sommer heißt es in Bramsche deshalb „Arbeitgeber in die Innenstadt!“.