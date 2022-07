Auf der A1 bei Bramsche ist ein Lkw einem anderen Lkw aufgefahren. FOTO: NWM-TV up-down up-down Fahrbahn in Richtung Münster wieder frei Tödlicher Unfall auf A1 bei Bramsche: Weitere Sperrung am Abend und | 20.07.2022, 06:08 Uhr | Update vor 48 Min. Von Nina Strakeljahn Jule Rumpker | 20.07.2022, 06:08 Uhr | Update vor 48 Min.

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A1 bei Bramsche. Die Fahrbahn in Richtung Münster musste bis zum frühen Nachmittag gesperrt werden. Weil nach einem zweiten Unfall ein anderer Laster geborgen werden muss, kündigt die Polizei eine Vollsperrung in Richtung Bremen an.