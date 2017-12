Hofschild für Modellbetrieb Bramscher Landwirt engagiert sich für Gewässerschutz

Bramsche. Der Bramscher Landwirt Jan-Gerd Bührmann macht mit beim Gewässerschutz durch bedarfsgerechte Düngung. Das wird jetzt durch ein neues Hofschild mit der Auszeichnung als Modellbetrieb dokumentiert.

Die Flächen des Landwirts im Bramscher Ortsteil Sögeln werden dazu regelmäßig untersucht, um zu wissen, wie viele Nährstoffe im Boden sind. Zusammen mit Ingo Kalthoff, dem Gewässerschutzberater der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der Außenstelle Bersenbrück, wird dann überlegt, wie wir „mit weniger Dünger-Einsatz zum gleichen Ertrag kommen können“, erläutert Kalthoff. Es gehe dabei um die „kleinen Stellschrauben“. Eine veränderte Fruchtfolge, eine standortgenaue Anpassung des Düngemitteleinsatzes und einige Dinge mehr gehören dazu.

26 Modellbetriebe

Der Hof von Jan-Gerd Bührmann ist einer von 26 Betrieben im Beratungsgebiet mittlere Ems Süd, die an diesem Pilotprojekt der Oberflächengewässer- und Grundwasserschutzberatung teilnehmen. Diese Beratung führt die Landwirtschaftskammer im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) durch. Sie soll einen Beitrag zur dringend gebotenen Anhebung der Gewässerqualität leisten. Denn der in der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) festgesetzte Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser wird im Beratungsgebiet häufig überschritten.

Freiwillig gemeldet

Wie alle anderen Teilnehmer hat sich auch Jan-Gerd Bührmann für das Pilotprojekt freiwillig gemeldet. Bei einem Feldbegang sei er darauf angesprochen worden, erzählt Bührmann. Der Sögelner will mit der Teilnahme helfen, die bei seinen Kollegen verbreitete „Wagenburgmentalität“ aufzubrechen. Die öffentliche Wahrnehmung der Landwirtschaft habe sich verändert, gesellschaftliche Forderungen müssten aufgenommen werden. Umgekehrt könne Transparenz und Offenheit helfen, das Bild des Landwirts in der Gesellschaft realistischer werden zu lassen. „Da sind wir als Multiplikatoren gefragt“, sieht Bührmann in seinem neuen Hofschild auch einen Auftrag. Auf alle Fälle sei es sinnvoller, Veränderungen durch Einsicht herbeizuführen, als einfach Vorschriften zu erlassen.

Gemeinsam mit Berater Ingo Kalthoff geht Bührmann jetzt regelmäßig die Untersuchungsberichte durch. Ein begleitendes Monitoring und eine systematische Erfolgskontrolle gehören dazu wie die vegetationsbegleitende Düngebegleitung. Das ersetzt die bisher weit verbreitete Düngung nach Gefühl und Erfahrungswerten. Und soll im Ergebnis zu einer „Verbesserung der Nährstoffeffizienz auf den Betrieben und einer Verminderung des Phosphor- und Stickstoffeintrages in Oberflächengewässer“ führen, wie Ingo Kalthoff sagt.

Die kostenfreie Beratung kann jeder Landwirt in Anspruch nehmen, dessen Betrieb einen Flächenanteil von mindestens 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder 10 Hektar innerhalb des Fördergebietes hat. Für weitere Fragen zum Thema steht Ingo Kalthoff, Tel. 05439/940723, E-Mail an ingo.kalthoff@lwk-niedersachsen.de zur Verfügung.