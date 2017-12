Silvester 2017 im Universum Silvesterkult in Bramsche: „Feuerzangenbowle“ im Kino

Bramsche. Der Film ist Kult, die Veranstaltung im „Universum“ ebenso: An Silvester gibt es im Bramscher Kino wieder Feuerzangenbowle.

„The same procedure as every year“. Nur heißt der Klassiker im Bramscher Kino nicht „Dinner for One“ sondern „Die Feuerzangenbowle“. Seit Jahren zeigen die Kinofreunde im Verein Universum den deutschen Klassiker mit Heinz Rühmann als Pennäler Pfeiffer mit drei f.. Und ebenso traditionell wird dazu im Kino echte, frisch zubereitete Feuerzangenbowle serviert. Anders als im Film, in dem Professor Bömmel seinen „Schölern“ nur einen „wenzigen Schlock“ erlaubt, damit sie die Wirkung alkoholisicher Gärung probieren können, darf es hier für die Zuschauer gleich ein ganzer Becher sein, bevor der Filmspaß beginnt.

Die Vorführung des letzten Films des Jahres beginnt am Sonntag, 31. Dezember, um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre zahlen nur 4,50 Euro, bekommen aber keine Feuerzangenbowle.