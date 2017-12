Vom Tuchmacherzwerg Märchenführung im Bramscher Tuchmacher-Museum

Bramsche. Am Freitag, 12. Januar 2018 um 17 Uhr , findet im Tuchmacher-Museum Bramsche wieder eine Familienführung mit der Märchenerzählerin Sabine Meyer statt. Erzählerin und Besucherin suchen dabei die Lösung für das „Geheimnis des Tuchmacherzwerges“.

Es knarrt. Es knirscht. Es heult. Der Mond hält den Atem an, denn unter dem Webstuhl sitzt der Tuchmacherzwerg. Er weiß von schaurig-schönen und grusel-feinen Geschichten zu berichten. Von Wassergeistern im Brunnen, von Jungen, die das Fürchten suchen, und von einer geheimnisvollen Truhe mit drei Schlüsseln.

Die Märchenerzählerin Sabine Meyer begibt sich bei der Familienführung „Das Geheimnis des Tuchmacherzwergs“ am Freitag, 12. Januar, um 17.00 Uhr auf einen Gang durch das verlassene Tuchmacher Museum. Im Licht der Taschenlampe erlebt sie mit allen kleinen und großen Teilnehmern so manches Abenteuer. Die Führung kostet 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 10. Januar telefonisch unter 05461/94510 oder per E-Mail an info@tuchmachermuseum.de möglich. Die Teilnehmer werden gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen.