Weihnachtsmarkt 2017 „Wundervolle Stimmung“ in Kalkriese

Kalkriese . Ganz knapp vor Heilig Abend legten sich die Organisatoren vom FC SW Kalkriese nochmals kräftig ins Zeug, um am Samstag den letzten Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet von Bramsche gut über die Bühne zu bringen.

Auch wenn der Samstag mit der Konkurrenz durch die noch ganz normal geöffneten Geschäfte nicht der ideale Termin für einen Weihnachtsmarkt ist, füllte sich mit Einbruch der Dunkelheit dann doch das Gelände mit den sonst für Kalkriese üblichen Publikumszahlen „Die Stimmung ist gut. Wie immer werden bei uns selbst gemachte Dinge, von Vogelhäusern über Schmuck, Waffeln und weiteren Leckereien angeboten. Vom Besucherandrang ist es noch nicht so überlaufen wie in den anderen Jahren. Womöglich liegt es am Termin, der Tag vor Weihnachten wird womöglich noch für einige Besorgungen genutzt“, stellte Ralf Stockhowe, der als Festausschussvorsitzender wohl die meiste Arbeit mit der Organisation hat, gegen 16 Uhr fest. „Die Aussteller sind trotzdem sehr zufrieden und wir vom FC SW Kalkriese sind uns sicher, da geht im Laufe des Abends noch mehr.“

Alle Buden besetzt

Jedenfalls waren alle zu Verfügung stehenden Buden mit Anbietern besetzt. Lediglich der Tannenbaumverkäufer musste noch am Samstagmittag absagen. Wenige Stunden vor der Bescherung hatte er bereits anderweitig seine Bäume an den Mann oder an die Frau gebracht.

„In Kalkriese ticken die Uhren anders, weil die Dorfgemeinschaft auch noch kurz vor Weihnachten bereit ist, sich beim Weihnachtsmarkt aktiv einzubringen. Selbst der Budenabbau läuft deshalb nach Veranstaltungsschluss reibungslos und zügig, dank der vielen helfenden Hände“, hob Ralf Stockhowe noch eine Besonderheit dieses Weihnachtsmarktes hervor, bevor er sich wieder dem Marktgeschehen zuwandte.

Kuchen im Warmen genießen

„Die Stimmung ist stets wundervoll. Hier kann man auch in Ruhe seinen Kuchen im Warmen genießen“, wusste Gunnar Zischke eine weitere Spezialität des Kalkrieser Weihnachtsmarktes zu würden. Und in der Tat, das Kuchenangebot, das die Kalkrieser Frauen Jahr für Jahr in der Mehrzweckhalle bereithalten, kann sich wirklich sehen lassen. Genauso die Ideen, mit denen seit ein paar Jahren ein Mädelquintett auf dem Markt präsent ist. In diesem Jahr waren es „Opas Piep-Show“, ein Einzelfutterplatz für Vögel an einer Holzscheibe, oder das mit Winterfutter für das Gefieder bestückte ausrangierte Gastronomiegeschirr, mit denen die Jugendlichen frische Akzente im Weihnachtsmarktangebot setzten.

Doch etwas, das sich nicht kaufen lässt, prägte den Kalkrieser Weihnachtsmarkt ebenfalls. Und dies ist ein Gemeinschaftsgefühl, das Gerd Schwegmann als langjähriger Anbieter von Vogelhäuschen immer wieder wahrnimmt. „Die Besucher sind gut gelaunt und es wird viel gelacht und sich unterhalten“, stellte er am Samstag vor Heiligabend fest.