Monika Unkenholt geht noch nicht ganz Abschied nach 43 Jahren für die Awo in Lappenstuhl

Lappenstuhl/ Engter. Nach 43 Jahren im Dienst der Awo ist die pädagogische Mitarbeiterin der Kita Lappenstuhl, Monika Unkenholt, jetzt in den Ruhestand getreten.

Traditionell wird der Jahresabschluss der Awo Kindertagesstätte Lappenstuhl mit einer Weihnachtsfeier in der Kirche begangen. In diesem Jahr jedoch machten sich Kinder und Mitarbeiterinnen sowie zahlreich Eltern für diese Feier auf den Weg nach Engter in die Gaststätte Rothert. Der Grund hierfür lag in der Verabschiedung von Monika Unkenholt. Ein Frühstück mit den Kindern war nämlich der Wunsch der pädagogischen Mitarbeiterin gewesen, die nach 43 Jahren im Dienste der Arbeiterwohlfahrt nun in den Ruhestand tritt. Da für ein solches Frühstück die Räume der Kita Lappenstuhl zu klein sind, wurden Weihnachtsfeier und Verabschiedung kurzerhand nach Engter verlegt.

Ein ganzes Arbeitsleben in der Kinderbetreuung liegt jetzt hinter Monika Unkenholt. Schon als es in Lappenstuhl noch gar keine Kindertagesstätte gab, sondern die Kinder noch in einem Spielkreis betreut wurden, war sie bereits für die Awo auf diesem Gebiet aktiv. Von Anbeginn an zählte sie dann auch zum Mitarbeiterstamm der etwas später gegründeten Kindertagesstätte.

„Ich weiß nicht, was auf mich zukommt“

„Ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt“, lauteten die ersten Worte von Monika Unkenholt, am Rande der Weihnachtsfeier nach ihren Gefühlen befragt. Große Worte sind eh nicht die Sache der bescheidenen, stillen Frau, die bis zum Schluss in den beiden Gruppen Schmetterling und Marienkäfer tätig war und deshalb auch gerne mal Schmettermarie gerufen wurde.

Anzeige Anzeige

„Es war schön, einfach nur schön, und ich vermisse die Kinder jetzt schon“, formulierte Monika Unkenholt dann doch noch ein wenig ihre Gefühle im Rückblick auf ihre langen Jahre mit den Kindern. „Es gab kaum einen Tag, an dem ich nicht gerne da war. Was Kinder einem geben können, ist unbeschreiblich“. Hiermit gemeint war zum Beispiel die Anteilnahme der Gruppenkinder in den schweren Zeiten von Monika Unkenholt, in denen sie selbst krank war oder beim Tod ihres Mannes. „Da hat mich die Gruppe immer angerufen und mir Kraft gegeben.“

Wen wundert es da, dass Monika Unkenholt auch den ersten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter oder die spätere Silberhochzeit nicht ohne die Tagesstättenkinder feiern wollte.

Ein gesungener Dank durch einen Kolleginnenchor leitete im Anschluss an das Frühstück die Verabschiedung von Monika Unkenholt ein.

Annegret Brockfeld, Geschäftsführerin des Kreisverbandes in der Region Osnabrück, hob in ihrem Dank an Monika Unkenholt deren zahlreiche Streicheleinheiten und liebevollen Gesten für die Kinder in all den vielen Jahren hervor.

Neben zahlreichen weiteren Abschiedsgeschenken erhielt Monika Unkenholt 95 von den Kindern gebastelte Weihnachtskugeln für ihren heimischen Tannenbaum.

Kitaleiterin Ingrid Wessel bescheinigte der scheidenden Mitarbeiterin Verlässlichkeit, Geduld, Nachsicht und Flexibilität. „Du bist Gott sei Dank nicht ganz weg, sondern bleibst als Vertretungskraft, das ist für uns ein Riesenglück“, mit diesen Worten von Ingrid Wessel wurde Monika Unkenholt schließlich in einen Ruhestand entlassen, der aber noch nicht ein endgültiger Abschied von den Kitakindern ist.

Mit Gedanken über Engel innerhalb einer Andacht von Pastor Anderson Kopp endete schließlich diese Weihnachtsfeier der besonderen Art.