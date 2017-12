Noch bis 31. Dezember 2017 Strahlende Kinderaugen beim „Bramscher Weihnachtscircus“

Bramsche. Alle Jahre wieder bereitet die Zirkusfamilie Colani ihrem Publikum vor und nach den Weihnachtsfeiertagen ein zirzensisches Vergnügen, das sonst bei einem Zirkus dieser Größe schwer zu finden ist.

Bei der Premiere des „7. Bramscher Weihnachts-Circus“ wurden die Sitzplätze im bestens geheizten Zelt knapp. Vor einem vollen Haus präsentierten die Zirkusleute das, was sie seit Jahren mit dem ständigen Bestreben nach Weiterentwicklung tun: ein, ohne die Pause mitgerechnet, zweistündiges Programm mit ehrlichem Handwerk, fantasievollen Choreografien, Clownerie und artistischem Können. Es sind die akustischen und visuellen Effekte sowie die kleinen Geschichten, die die Colanis in die eigentlichen Darbietungen ihres artistischen Könnens einbinden, welche die Vorstellung attraktiv und kurzweilig machen.

Fix bei der Hand

Natürlich muss Joy Colani fix mit der Hand sein, wenn ihm die Bälle, Ringe, Keulen und Fackeln um die Ohren und Beine fliegen. Doch was der junge Mann inzwischen an präzisem Timing und Ausdrucksstärke beim Auftritt hinzugewonnen hat, ist beachtlich. In dieser Nummer geht es durchgängig um mitreißende Rasanz, nicht nur beim mehrmals dazwischen geschobenen Handstandüberschlag jungen Jongleurs.

Dass eine Kautschuknummer nicht nur aus endlos gedehnten Sehnen und schier widerstandsloser Wirbelsäule besteht, war beim Auftritt von Alica Colani zu sehen. Der dazu per Musik und Feuer erzählte Auszug aus der Geschichte vom Glöckner von Notre Dame ließ diesen Programmteil zusätzlich attraktiver werden.

Anzeige Anzeige

Ein stabiles Kinn bewies Kevin Colani und balancierte damit nicht nur eine ausgewachsene Bierbank, sondern auch eine vierteilige Stuhlpyramide bis dicht unter das Zirkuszelt.

Erlebnis auch für den Opa

Stark auch der Prolog der Vorführungen von den Hula-Hoop-Girls. Mit der entsprechenden Musik und einem coolen Outfit verliehen die beiden jungen Frauen ihrem Auftritt einen sinnlichen Reiz, der über die Beherrschung von zahlreichen Reifen an den Hüften der Artistinnen hinausging.

Dass ein derart ausgefeiltes Programm sein Stammpublikum erfreut, war nicht nur von Wolfgang Schostak zu erfahren. Zum dritten Mal dabei, bestätigte der Wallenhorster der Vorstellung „wieder ein Erlebnis mit familiärer Atmosphäre, nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich als Opa“ zu sein. „Man sieht die Entwicklung und merkt die Ausbildung, die dahinter steckt.“

„Die Kinderaugen strahlen. Das Programm ist toll und kindgerecht gemacht. Die sollen mal so weitermachen“, war der Eindruck von Karla Töben aus Voltlage.

Und der vierjährige Tarlik meinte schlicht: „Zirkus ist gut. Die Clowns und das Gespenst waren lustig.“

Noch bis zum 31. Dezember bekommen die Zuschauer jeweils ab 16 Uhr eine Vorstellung zu sehen, in der nicht nur der bei Premiere anwesende Weihnachtsmann sein Überraschungspaket erhält. Der Eintritt beträgt zehn bis 16 Euro, für die Show an Silvester sind es lediglich zehn Euro. Der Kartenvorverkauf findet täglich von 10 bis 12 Uhr an der Zirkuskasse statt. Außerdem können auch Tickets reserviert werden, unter der Mobilnummer 01 57/ 31 77 71 66.