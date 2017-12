Kläger fühlt sich getäuscht Streit um Grundstücksverkauf in Bramsche vor Gericht

Bramsche. Hat sich ein Bramscher Ehepaar Haus und Grundstück seines Nachbarn „unter den Nagel gerissen“, indem es die Gutgläubigkeit des älteren Mannes ausgenutzt hat? Und war der Verkäufer überhaupt geschäftsfähig? Um diese Fragen ging es in einem Zivilrechtsprozess vor dem Landgericht Osnabrück.

Das Ehepaar und der Mann wurden in den ersten Jahren der 2000er Nachbarn. Es entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis, das Paar kümmerte sich zumindest nach eigenen Angaben sehr intensiv „wie um ein Mitglied unserer eigenen Familie“ um den älteren Mann, dem ein Sachverständiger vor Gericht eine leichte Intelligenzminderung attestierte (Intelligenzquotient zwischen 50 bis 69). Einen Betreuer hatte der Mann nicht und auch zuvor nie gehabt. Nach Angaben eines Neffen, der als Zeuge geladen war, sei sein Onkel gut behütet in der Familie aufgewachsen und konnte sein Leben im Allgemeinen selbst führen. In geschäftlichen Dingen habe er aber beständig Hilfe benötigt und auch in den ersten Jahrzehnten seines Lebens durch die Familie bekommen. Nach dem Tod der Mutter aber habe sich der Onkel von seinen Angehörigen abgewendet. Ein Rechtsanwalt sei dann sein Vertrauter geworden.

Drängte der Kläger auf Verkauf?

Später aber soll der Mann dann seine persönlichen Angelegenheiten in die Hände seiner Nachbarn gelegt haben. Diese schilderten, sie hätten es zunächst abgelehnt, sich auch um die finanziellen Dinge des Mittsiebzigers zu kümmern, hätten dann aber dem Drängen nachgegeben. Vor einer anstehenden Operation sei ihr Nachbar auf sie zugekommen, er wolle „alles geregelt haben“. Auf seinen Wunsch hin hätten sie ihm sein Grundstück mit Haus und Garten abgekauft und für die Kaufsumme eigens ein neues Konto eingerichtet. „Er wollte nicht, dass seine Familie oder seine Hausbank etwas von dem Verkauf erfahren“, so die Begründung des Ehepaars. Später habe ihr Nachbar sogar darauf gedrängt, das Geld aus dem Grundstücksverkauf wiederum an das Ehepaar oder deren Kinder zu übertragen. „Ihr erbt es ja später sowieso“, habe er gesagt. Denn auch sein Testament sei auf sie umgeschrieben worden. Das nun beklagte Ehepaar versicherte, weder bei dem Hauskauf noch bei der Übertragung des Geldes oder beim Aufsetzen des Testaments hätten sie Druck ausgeübt oder ihrem Nachbarn falsche Angaben gemacht. „Es war alles sein Wunsch, und wir haben alles mit ihm besprochen“, betonten sie. Beim Notartermin sei ihm „völlig bewusst gewesen, worum es ging“.

Doch das bestritt der Kläger: Der Mann brachte zum Ausdruck, er habe erst rund drei Jahre später erfahren, dass das Haus gar nicht mehr ihm gehöre. Da habe es plötzlich geheißen, er habe nur noch Wohnrecht. „Die haben mich abgezockt“, meinte er. Eine Vertraute des Mannes bestätigte, er sei eines Tages aufgebracht zu ihr gekommen und habe erzählt, er habe sein Eigentum verloren. Das Haus sei „sein Ein und Alles“ gewesen.

War der Mann also übers Ohr gehauen worden von seinen Nachbarn? Der Sachverständige erklärte dazu, der Mann sei „sehr leicht zu täuschen“ und „sehr leicht zu beeinflussen“. Ob das hier vorlag, sei aber nicht seine Aufgabe, es zu beurteilen. Es lägen zumindest keine Anhaltspunkte vor, dass er über einen längeren Zeitraum so unter Druck gesetzt worden sei, dass sein freier Wille gebrochen wurde. Entscheidend aus Sicht des Sachverständigen sei, dass der Mann den Inhalt von Rechtsgeschäften grundsätzlich verstehe. Er wisse, was Eigentum bedeutet, was Kauf und Verkauf bedeutet. Das habe sich auch daran gezeigt, dass er früher an einer Tankstelle tätig war, wo er auch an der Kasse tätig war. Der Sachverständige stufte den Mann somit trotz der vorhandenen verminderten Intelligenz als geschäftsfähig ein, gab aber auch an, dass er den Kaufvertrag nicht hätte lesen und auch bei Vorlesen nicht hätte verstehen können. Auch einen angemessenen Kaufpreis hätte er nicht selbst einschätzen können.

Übertragung rechtens

Die Richterin am Landgericht kam indes zu dem Schluss, für Gefälligkeiten seiner Nachbarn oder deren Kinder habe sich der Kläger erkenntlich gezeigt und dabei durchaus angemessene Summen angesetzt. Nach dem Gutachten des Sachverständigen sei es zudem „relativ eindeutig, dass keine Geschäftsunfähigkeit“ vorliege: „Das Wesentliche des Grundstückskaufvertrages hat der Kläger verstanden“, der Kaufvertrag deshalb nicht nichtig. Auch eine arglistige Täuschung des Mannes durch seine Nachbarn sei nicht gegeben. Da von Klägerseite zudem nicht vorgetragen sei, dass der Kaufpreis für das Haus zu niedrig sei, habe sie auch nicht eine mögliche Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts zu überprüfen. Ob die Summe angemessen war – gestritten wurde vor Gericht noch um 80.000 Euro – sei womöglich eine moralische Frage, die aber nicht vom Gericht zu beantworten sei.

Die Rechtsgeschäfte haben somit also Bestand. Es bleiben menschliche Enttäuschungen in dem längst völlig zerrütteten Verhältnis zwischen dem älteren Mann und seinen Nachbarn – und für den Kläger die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.