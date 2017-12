Ex-Firmenchef steigt aus Sanders verkauft Anteile an seinem Bramscher Unternehmen

Bramsche. Der bisherige Geschäftsführer Hans-Christian Sanders hat seine 25-prozentige Restbeteiligung an der Sanders.eu-Holding verkauft. Das erst im Frühjahr - nach einem Insolvenzverfahren - neu aufgestellte Bettwaren-Unternehmen aus Bramsche gehört damit künftig vollständig dem österreichischen Finanzinvestor Dr. Erhard F. Grossnigg bzw. dessen Grosso Holding GmbH.

Aus einem internen Schreiben von Sanders (HCS) an die rund 150-köpfige Belegschaft in den Werken in Bramsche und Bad Bentheim, das unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass dessen vollständiger Ausstieg aus dem Traditionsunternehmen offenbar die Folge von Meinungsverschiedenheiten mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter ist. Streitpunkt war und ist demnach die künftige Aufstellung der Sanders.eu. „Hierzu fanden in den vergangenen Wochen und Monaten intensive Gespräche statt“, heißt es in dem Brief an die Beschäftigten: „Wir, das heißt die Grosso Holding und HCS als Gesellschafter, waren nicht in allen Punkten mit der Vision und Ausrichtung im Einklang.“

132 Jahre Tradition

Der Bettwaren-Hersteller Sanders war vor mehr als 132 Jahren in Bramsche gegründet worden. Seit Jahrzehnten ist die Maschstraße in der Innenstadt deren Hauptsitz. Über vier Generationen wurde das international agierende Unternehmen (u.a. zwei Werke in der Ukraine) als Familienbetrieb geführt. Zuletzt von Hans-Christian Sanders. Seit dem finanziellen Einstieg von Grossnigg hat sich das Entscheidungszentrum jedoch offenbar maßgeblich nach Wien verlagert.

Letztgenannter bestätigte in einem Telefonat gegenüber unserer Redaktion in einem Satz den Kauf der Sanders-Anteile, wollte sich aber darüber hinaus nicht weiter äußern. Grossnigg zeigte sich verärgert darüber, dass in unserer jüngsten Berichterstattung zur Situation im Unternehmen neben der Arbeitgeberseite - in gleicher Länge - auch der Betriebsrat am Standort Bramsche und die Gewerkschaft IG Metall zu Wort gekommen waren.

Schwerer Entschluss

Hans-Christian Sanders schrieb unterdessen in seinem Brief an die Belegschaft, er habe „den schweren Entschluss getroffen, zum Wohle und zur Prosperität des Unternehmens“ seine Anteile an die Grosso Holding zu verkaufen. „Ich habe in den vergangenen Jahren viel Vertrauen und partnerschaftliches Miteinander erleben dürfen. Ja, ich darf sagen, ich habe mich als Kopf in einer zweiten Familie gefühlt“, so der Geschäftsmann, der in Osnabrück lebt, weiter. Durchaus emotional schloss er das Schreiben mit dem Hinweis ab, er danke der Belegschaft „von tiefstem Herzen für die Zusammenarbeit. Und ich verneige mich vor Ehrfurcht und Respekt für Ihre Arbeit und Ihren unermüdlichen Einsatz, insbesondere auch in den schwierigen Zeiten.“

Die offizielle Übertragung der Sanders-Anteile an die Grosso Holding tritt nach Informationen unserer Redaktion zu Anfang Januar 2018 in Kraft.