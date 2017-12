Wieder große Päckchenaktion Leuchtende Augen bei Kunden der Bramscher Tafel

Bramsche. Schon zum neunten Mal haben Diakonie und Christlicher Pflegedienst dazu aufgerufen, Päckchen für bedürftige Kinder zu packen. Am Freitag, 22. Dezember 2017 wurden die Geschenke während der Tafelöffnungszeiten verteilt-. Um 15 Uhr waren die Stapel schon merklich zusammengeschmolzen.

Es ist schon Tradition, dass sich Mitarbeitende von Diakonie und Tafel an den beiden letzten Freitagen vor Weihnachten als Weihnachtsmann, Nikolaus oder Christkind betätigen. Unterstützt wurden sie in diesem, wie auch schon im vergangenen Jahr von Achmers Ortsbürgermeister Dennis Kaden. „Das Leuchten in den Kinderaugen vergisst man so schnell nicht mehr“, meint er ganz bewegt. Man sieht, wie sich die Menschen freuen, und das gibt einem selbst ganz viel“. Kaden beteiligte unter anderem deshalb an der Ausgabe, weil die Veranstalter des Adventsmarktes in Achmer die Standgebühren in jedem Jahr der Tafel spenden. Von der Summe ersteht Tafel-Leiterin Ute Schwarz dann Dinge wie Kaffee, Gebäck oder Schokolade. Jeder Tafelkunde bekommt kurz vor Weihnachten auf diese Weise eine „Extratüte“ als kleines Geschenk.

Für die Enkelkinder

Zurzeit gehören rund 80 Kinder zu den Familien, die Kunden bei der Tafel sind. In diesem Jahr fielen die Spenden so reichlich aus, „dass wir gleich am ersten Ausgabetag beschlossen haben, auch den Großeltern etwas für ihre Enkelkinder mitzugeben“ - ein Angebot, dass besonders die älteren Kunden glücklich macht,weiß Schwarz.

In diesem Jahr waren rund 200 Päckchen zu verteilen, berichtet Schwarz. In den Kindergärten packten Eltern fleißig Päckchen. Kirchengemeinden brachten Geschenke, ebenso die Volksbank. Ein Architekt spendete Kinogutscheine, von anderer Seite gab es Gutscheine für einen Drogeriemarkt. Dazu kamen etliche Einzelspenden. Dennis Kaden freute sich besonders über eine große Spende von Spielen und Kinderbüchern der in Achmer ansässigen Duni, die zum Verpacken gleich das Geschenkpapier mitlieferte. Dafür legte Ute Schwarz gern eine zusätzliche Nachtschicht ein.