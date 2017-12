Öffnungszeiten im Überblick Wohin an Weihnachten 2017 in Bramsche?

Bramsche. Wohin an Weihnachten 2017 in Bramsche? Wir geben einen Überblick über die Öffnungszeiten der wichtigsten Einrichtungen.

Universum: Im Kino gibt es an Heiligabend ein Programm für die Kleinen unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“. Es beginnt um 13 Uhr mit einer Bastelrunde, danach wird der norwegische Weihnachtsfilm „Plötzlich Santa“ gezeigt. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag läuft jeweils um 20 Uhr „Star Wars - Die letzten Jedi“. Mehr

Tuchmacher-Museum: Heiligabend und am 1. Weihnachtstag bleibt das Museum geschlossen. Am 2. Feiertag ist es von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr

Museum und Park Kalkriese: Heiligabend geschlossen, am 1. und 2. Feiertag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am 2. Feiertag beginnt um 14 Uhr eine Familienführung. Mehr

Hasebad: Nur am 2. Weihnachtsfeiertag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 9 Uhr ist Spieletag. Die Varustherme ist am 2. Feiertag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr

Alfen-Saunaland: Die Sauna am Alfsee ist Heiligabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 1. Feiertag ist sie geschlossen, am 2. von 12 buis 22 Uhr geöffnet. Mehr