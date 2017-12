Jüngere Chefs übernehmen Generationswechsel bei „Gemüsegärtnern“ in Kalkriese

Kalkriese. Die „Gemüsegärtner“ in Kalkriese bekommen neue Chefs: Udo Engelke (54) und Rene Belker (28) übernehmen zum 1. Januar 2018 die Geschäftsführung.

Nach mehr als drei Jahrzehnten treten die bisherigen Geschäftsführer Rainer Kuhlmann (63) und Burkhard Preckel-Schweighoefer (61) demnächst beruflich kürzer, bleiben ihren mehr als 50 Mitarbeitern aber als Kollegen erhalten. Aus kleinsten Anfängen als Bio-Gärtner Mitte der 1980er Jahre sind die „Gemüsegärtner“ unter Führung der beiden Seniorchefs beachtlich gewachsen. Inzwischen sind sie mit rund 2000 Kunden der führende Frei-Haus-Lieferant von Bioprodukten in der Region.

„Am Anfang haben wir nicht geglaubt, davon leben zu können. Aber heute kann man es“, sagt Preckel-Schweighoefer. Mit Anfang meint er die Zeit, als er in Kalkriese zusammen mit Gleichgesinnten als Absolvent der damaligen Fachhochschule für Gartenbau in Osnabrück-Haste eine Bio-Gärtnerei gründete. Es war die Zeit, in der die Grünen in die deutschen Parlamente einzogen – mit vollbärtigen Abgeordneten in Norwegerpullovern und einem Minister, der bei seiner Vereidigung Turnschuhe trug.

Lange Haare und Bart habe auch er damals getragen, erinnert sich Preckel-Schweighoefer. Und er weiß auch noch, dass der Anbau von Bio-Gemüse zu Beginn “experimentell“ war und von vielen skeptisch gesehen wurde. An der FH in Haste hätten Studenten dennoch ein Seminar durchgesetzt „bei dem der Professor als interaktiver Teil“ mitgemacht habe. Es sei damals ein „abenteuerliches Wagnis“ gewesen, sich mit Bio-Gärtnerei selbstständig zu machen und seine Mitstreiter (seine Frau Karen und Matthias Krause als treibende Kraft bei der Firmengründung) hätten genau wie er zunächst noch woanders arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen. Angesichts einer ersten Tageseinnahme von 86 D-Mark auf dem Osnabrücker Wochenmarkt leuchtet das ein.

Mühevolle Handarbeit

Die Bio-Gärtnerei war mühsam und ist es auch heute noch, etwa, „wenn Radieschen in Handarbeit gebunden werden müssen“, wie Preckel-Schweighöfer erklärt. Aber den Wunsch vieler Verbraucher nach gesünderer Ernährung aus regionaler Produktion hatten er und Rainer Kuhlmann, der - von einem Hof aus Jeggen kommend - bald zum Gründungstrio dazustieß, richtig erkannt. Das zeigt sich auch am Jahresumsatz der „Gemüsegärtner“ von mittlerweile rund drei Millionen Euro, dem regen Zuspruch an den Wochenmarktständen – und daran, dass große Lebensmittelketten und Discounter auf den Bio-Zug aufgesprungen sind.

Genau genommen sind sogar rund 70 Arbeitsplätze aus den Wurzeln entstanden, die von den Gründern in der Mitte der 1980er Jahre gepflanzt wurden. Denn 20 Beschäftigte gibt es in der benachbarten Gärtnerei, die den „Gemüsegärtnern“ einst ihren Namen gab, aber seit 2002 ein eigenständiges Unternehmen unter der Leitung von Mitgründer Kraus ist. Bei den „Gemüsegärtnern“ handelt es sich seitdem um ein reines Handelsunternehmen mit etwa 30 regionalen Lieferanten, von denen die Keimzell-Gärtnerei die wichtigste Rolle spielt.

„Etwas machen, was relevant ist“

Als IT-Fachmann ist Engelke nach eigenen Worten „seit 20 Jahren Kunde“ bei den „Gemüsegärtnern“ und seit vier Jahren dort beruflich tätig. In der IT-Branche lässt sich nach seinen Angaben deutlich mehr verdienen. Ihm gehe es aber um persönliche Zufriedenheit. „Ich möchte etwas machen, was relevant ist für Politik und Umwelt“, sagt der Osnabrücker, der sich neben Soft- und Hardware auch um Personal und Marketing kümmert. Verantwortlich für Einkauf und Vertrieb ist der gelernte Handelsfachwirt Belker. Er kam vor zwei Jahren nach Kalkriese, nachdem er in einem Bio-Großhandel in Coesfeld seine Ausbildung absolviert hatte. Auch dieses Unternehmen aus dem Münsterland beliefert die „Gemüsegärtner“.