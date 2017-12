Station an der Wassermühle „Lebendiger Adventskalender“ zum Abschluss in Balkum

Ueffeln. Ganz viele Kerzen erhellten am Donnerstagabend das weiträumige Gelände an der Wassermühle Riesau im Ueffelner Ortsteil Balkum, wo der „Lebendige Adventskalender“ des Kirchspiels seinen Abschluss fand.

Elke Vox, Gert Borcherding und Jan Aaldrik Grimme hatten die Mühle herausgeputzt, sowie alkoholfreien Punsch, Glühwein und Weihnachtliche Knabbereien vorbereitet.

In diesem Jahr hatte die Kirchengemeinde St. Marien Ueffeln/Neuenkirchen/Merzen an sechs Abenden zum Lebendigen Adventskalender eingeladen. Immer dienstags und donnerstags nach den ersten drei Adventssonntagen öffneten Privatleute oder Vereine in Ueffeln, Neuenkirchen und Merzen ihre Türen und sorgten für besinnliche Minuten in der oft nicht ruhigen Vorweihnachtszeit.

Für den Abschluss in diesem Jahr wählten die Organisatoren erneut den Heimatverein Ueffeln-Balkum als Gastgeber und die Wassermühle Riesau in Balkum als Veranstaltungsort aus. „Es ist einfach schön hier an der Wassermühle. Es ist ruhig, nur das Wasser plätschert hinter der Mühle. Einfach ein schöner Ort für eine solche Veranstaltung“, so Elke Vox.

Anzeige Anzeige

Das fanden auch die rund 60 Ueffelner und Balkumer, Neuenkirchener und Merzener, die sich an der Wassermühle versammelten, um den Gedanken und Geschichten von Elke Vox und Gert Borcherding zu lauschen. In einer kurzen Pause verteilten die Mitglieder des Heimatvereins Heißgetränke und Kekse und für musikalische Unterstützung beim gemeinsamen Singen konnte Helfried Witt aus Schleptrup mit dem Akkordeon gewonnen werden.