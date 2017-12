Mordprozess in Osnabrück Bramscher Angeklagter wollte sich offenbar selbst töten

Osnabrück/Bramsche. Der zurzeit wegen Mordverdacht vor Gericht stehende Bramscher hat offenbar versucht, sich nach der vermuteten Tötung seiner ehemaligen Freundin selbst zu richten. Das schilderten am dritten Prozesstag Zeugen, die dem 23-Jährigen nach seinem Sprung aus dem Fenster Erste Hilfe leisteten.

Der Mann soll Anfang Juni dieses Jahres seine Ex-Freundin ermordet haben. Stunden nach der Tat habe er versucht, dies zu vertuschen und die Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bramscher Innenstadt in Brand gesteckt – so der Anklagevorwurf. Er selber sprang danach – leichtbekleidet – aus dem Fenster im zweiten Stock und verletzte sich schwer.

Alle, die nach dem Sturz unmittelbar bei ihm waren, berichteten von stark blutenden Verletzungen an den Unterarmen. Übereinstimmend sagten die Zeugen aus, sie alle seien zufällig auch medizinisch gut bewandert: Es habe sich um Schnittverletzungen quer und entlang der Pulsadern gehandelt.

(Weiterlesen: Erster Verhandlungstag im Mordprozess)

Anzeige Anzeige

Sie schilderten ebenso übereinstimmend von einem Hechtsprung des Angeklagten aus dem Fenster. „Er ist sogar mit dem Kopf voran heruntergestürzt“, so einer der Zeugen. Der Angeklagte touchierte eine Laterne und schlug mit einer Köperhälfte auf einen an ihr hängenden Mülleimer. „Er kam für einen Bruchteil in den Stand und kippte dann nach hinten auf den Boden“, schilderte ein Zeuge.

Andere Augenzeugen verständigten die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr musste zunächst die Wohnungstür gewaltsam aufbrechen und ging dann mit zwei Trupps in die völlig verqualmte Wohnung hinein. Ihnen gelang die Löschung der Brandherde im Schlafzimmer. Dabei bemerkten die Feuerwehrmänner einen Leichnam.

(Weiterlesen: Vater des Angeklagten sagt aus im Bramscher Mordprozess)

Noch vor dem Einsatz der aus Hannover herbeigerufenen Rechtsmediziner fotografierten Spurensicherer der Polizei die Wohnung. Dabei entdeckten sie zahlreiche Details. Zu ihnen gehörten ein wohl von innen mit einer Zange abgebrochener Schlüssel im Schloss der Wohnungstür. Und neben Blutspuren fanden sie auch schriftliche Zeugnisse: Auf dem Küchentisch einen Brief, den vermutlich der Angeklagte an seine ehemalige Freundin geschrieben hatte. Darin wurden eigene Fehler bedauert, die offensichtlich zur Trennung geführt hatten. Zum anderen fanden sich an einer Zimmerwand zwei Sätze. „In Liebe wollen wir zu dritt gehen! Haben lange gesprochen – dies ist der letzte Weg“. Dahinter fand sich noch ein gemaltes Emoticon mit heruntergezogenem Mundwinkel.

Zu dritt? Mutmaßlich war damit auch ein Hund gemeint, der dem Angeklagten gehört haben mag. Das tote Tier entdeckten die Spurensicherer ebenfalls in de Wohnung. Wie die Sachverständige aus Hannover mitteilte, wurde der Hund ebenfalls erschlagen.

Der Prozess wird am 8. Januar 2018 um 9 Uhr vor dem Landgericht in Osnabrück fortgesetzt. Die Verhandlung ist öffentlich.