Polizei meldet drei Taten Einbrüche in Kitas und Schulen im Osnabrücker Nordkreis

Bramsche/Bersenbrück. Die Polizeikommissariate in Bramsche und Bersenbrück verzeichnen eine Serie von Einbrüchen in Kindergärten und Grundschulen.

In der Nacht zu Donnerstag wurden Grundschulen und Kindergärten in Eggermühlen, Bramsche und Merzen von unbekannten Tätern aufgesucht. In Eggermühlen, in der Schulstraße, suchten Einbrecher den Kindergarten und die Grundschule auf. Türen wurden aufgehebelt, Schränke durchsucht. Mit Bargeld und Videokamera suchten die Täter das Weite. Der entstandene Sachschaden ist enorm.

In Merzen waren unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag aktiv. Sie hebelten ein Fenster der Grundschule auf und gelangten dann in die Räume des Jugendtreffs, wo sie Räume und Schränke nach Wertvollem durchsuchten. Über das Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Ein weiterer Tatort liegt in Bramsche, Am Sportplatz. Dort stiegen Unbekannte in die Ueffelner Grundschule ein, brachen mehrere Türen auf, um dann aus einem Büro einen geringen Bargeldbetrag zu stehlen.

Die Polizeidienststellen in Bersenbrück und Bramsche sind an Hinweisen zu diesen Einbrüchen interessiert. Anrufe werden unter Tel. 05439/9690 und 05461/915300 entgegen genommen.