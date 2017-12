Vier Fahrzeuge beteiligt Sieben Verletzte bei Unfall in Bramsche

Bramsche. Im Bramscher Ortsteil Lappenstuhl hat es am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall mit vier beteiligten Autos gegeben. Drei Personen wurden schwer verletzt, vier weitere leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Alte Heerstraße/Lutterdamm/Vördener Straße (Landesstraße 78). Nach Angaben eines Polizeibeamten vor Ort wollte der Fahrer eines Audi die L78 von der Alten Heerstraße aus die Kreuzung in Richtung Bramsche überqueren. Dabei übersah er einen von rechts, aus Richtung Vörden, kommenden VW Passat. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Passat älteren Baujahrs nach rechts in den Lutterdamm geschleudert, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Passat jüngeren Baujahrs kam. Nach Angaben der Polizei vor Ort stieß auch der Audi mit einem weiteren Fahrzeug zusammen: Ein VW Beetle, aus Richtung Vörden kommend, landete im Straßengraben neben der L78. In einer Pressemitteilung heißt es, der Beetle sei mit dem zweitgenannten Passat kollidiert.

Zunächst gemeldet wurden der Rettungsleitstelle sogar fünf beteiligte Fahrzeuge und mindestens sechs Verletzte. Alarmiert wurde sodann unter dem Stichwort „Massenanfall an Verletzten“ (ManV). Im Einsatz waren drei Notärzte und zehn Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Da laut Notruf in der Leitstelle zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sein sollten, wurden die Feuerwehren Engter, Bramsche und Wallenhorst gerufen, die aber letztlich nicht tätig werden brauchten, um Verletzte zu befreien.

Die Unfallstelle war über einen längeren Zeitraum gesperrt, der Verkehr aus Vörden in Richtung Bramsche und der entsprechende Gegenverkehr schlängelten sich durch den Lappenstuhler Ortskern.