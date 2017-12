Viel zu tun für Grimmsmanns Geschenke zwischen den Gottesdiensten in Ueffelns Pfarrhaus

Ueffeln. Heiligabend 2017 im Pfarrhaus? Das klingt nach Stress und wenig Zeit. Für die Ueffelner Pfarrfamilie Grimmsmann ist alles in erster Linie eine Frage der Organisation. Schließlich wollen und sollen Hanne (6 Jahre) und Elsa (fast 2) nicht zu kurz kommen.

Seit fast einem Jahr teilen sich Michael und Damaris Grimmsmann die Pfarrstelle in der St. Marien-Kirchengemeinde. Komplizierte Weihnachtsfeste haben in der Familie Tradition. Michael Grimmsmanns Vater war Pastor an der Kreuzkirche im emsländischen Lingen. Damaris Grimmsmanns Familie stammt dagegen aus dem Erzgebirge, was im gemütlichen Pfarrhaus an der Dorfstraße unübersehbar ist. Schwibbögen in den Fenstern, eine Weihnachtspyramide, die sich zur Freude von Hanne und Elsa schon einmal drehen darf, Räuchermännchen, auch ein Nussknacker darf natürlich nicht fehlen. Zu Weihnachten werden sie die Stube in warmes Licht tauchen.

Für die Kleinen und die ganz Kleinen

„Wir haben Heiligabend vier Gottesdienste“, erzählt Michael Grimmsmann, „um 14.30 und 16 Uhr, um 17 und um 23 Uhr“. Die beiden Ersten mit Krippenspiel, „für die Kleinen und für die ganz Kleinen“, ergänzt Damaris Grimmsmann. Sie hat mit den Kindern auch das Spiel eingeübt. Um 17.30 Uhr ist Michael Grimmsmann dran, um 23 Uhr wieder seine Frau. „Dafür habe ich dann den Ersten Weihnachtstag Dienst“, lacht der junge Pastor. Organisation ist eben alles. „Zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr an Heiligabend ist dann Weihnachten“ mit Fondue, geschmücktem Baum, Geschenken und dem gespannten Warten auf die Bescherung, eine ganz normale Familie eben. Oder doch nicht so ganz?

Ohne die Großeltern geht es nicht

„Ohne unsere Großeltern ginge es nicht“, räumt Damaris Grimmsmann ein. Abwechselnd verbringen sie das Fest bei ihren Enkelinnen in Ueffeln. „Wir brauchen einfach jemanden, der hier die Stellung hält“. Es sind nicht nur die Gottesdienste. Einer der beiden Pastoren könnte zu einem nicht vorherzusehenden Ereignis gerufen werden. „Mit den Großeltern ist es für uns einfach Luxus. Die Kinder freuen sich und wir haben den Kopf frei“. Damaris Grimmsmann musste sich an einen so durchgetakteten Heiligen Abend erst gewöhnen, für ihren Mann ist er dagegen eigentlich nichts Besonderes. Er stammt selbst aus einem Pfarrhaus. „Mein Vater musste schon hin und wieder kurzfristig weg. Als ich noch ein Kind war, war einmal ein tragischer Unfall. Und einmal war eine Mutter gestorben“, erinnert er sich. Dem jungen Pastorenpaar ist so etwas zum Glück noch nicht passiert und sie hoffen, dass das so bleibt. „Man kommt von einer Beerdigung und stolpert ins Krippenspiel?“ Michael Grimmsmann möchte es sich nicht vorstellen.

Arbeitsreiche Tage

Heiligabend ist allerdings nicht der einzige arbeitsreiche Tag für die Pastorenfamilie. „Es beginnt eigentlich schon vor dem Ewigkeitssonntag, dann kommt der Advent, die vielen Weihnachtsfeiern, die Krippenspielproben. Wir haben knapp 40 Kinder. Mit ihnen und den Eltern und Großeltern ist Heiligabend die Kirche schon voll“, vermutet die Pastorin. Familie Grimmsmann hat aus dem vorweihnachtlichen Stress für sich schließlich eine Konsequenz gezogen: „Advent ist, wenn wir ihn uns machen“, sagt Michael Grimmsmann. Seine Frau ergänzt: „Vor ein paar Tagen habe ich einfach demonstrativ angefangen, Plätzchen zu backen“. Die Kinder fordern schon ein, dass die Kerzen brennen. Es haben es beide beobachtet und finden es auch absolut richtig.

Es ist der vierte Heilige Abend, den die junge Familie im Ueffelner Pfarrhaus verbringt. Offenbar sieht die Gemeinde, dass ihre beiden Pastoren in der Adventszeit viel um die Ohren haben. „Die Leute fragen nach, wie wir das alles hinkriegen“, berichtet Damaris Grimmsmann. „Oft finden wir dann kleine Geschenke an der Tür, die Leute bringen ein selbst gebackenes Brot und in Balkum dürfen wir uns einen Weihnachtsbaum bei einem Bauern schon vorab aussuchen, der dann zu uns nach Hause gebracht wird.“ Die Weihnachtstage seien aber durchaus belastend, gibt Michael Grimmsmann zu. „Gerade zu Anfang war ich schon mal nervös. Die Kirche ist voll. Dann werden auch die Erwartungen hoch sein“. „Aber die Leute sind Weihnachten auch einfach alle gut drauf“, findet seine Frau. Trotzdem wollen und können die beiden Pastoren und ihre Gemeinde die Augen vor den Problemen der Welt nicht verschließen. Der Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin im vergangenen Jahr warf seinen düsteren Schatten auch auf die Weihnachtstage in Ueffeln. „Wir müssen solche Dinge im Gottesdienst ansprechen“, finden beide.

Wenn der Esel schreit...

In Ueffeln stehen am Heiligen Abend Tiere vor der Kirche, die Freunden von Grimmsmanns gehören, und laden zum Gottesdienst ein. „Wenn dann der Esel schreit, ist für mich Weihnachten“, sagt Damaris Grimmsmann. Nach dem Gottesdienst werden dann Lieder gesungen und irgendwann, wenn die Kinder größer sind, wird die Weihnachtsgeschichte auswendig aufgesagt, wie es in Michael Grimmsmanns Familie Tradition ist. Dann heißt es: „Es begab sich zu der Zeit, dass von Kaiser Augustus..“ Obwohl, Michael Grimmsmann grinst, „Ich war eigentlich nie besonders gut darin“.