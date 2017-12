Adventsserie „Angekommen“ Holländer ließ für Hesepe Verlobung platzen

Bramsche. Sie leben in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden, Rieste. Manche seit Jahrzehnten, andere erst seit ein paar Monaten. Sie sind geflohen oder haben Arbeit gesucht und manchmal auch die große Liebe gefunden. Die Adventsserie „Angekommen“ beschreibt moderne Herbergssuchen. Heute: Sjoerd Klaas de Graaf aus den Niederlanden.

An seinen ersten Tag in Hesepe erinnert sich Sjoerd Klaas de Graaf noch ganz genau. Im dicken Nebel fand er die niederländische Kaserne nicht und landete schließlich bei einer Kneipe an der Alfhausener Straße, die heute ein Nachtclub ist. „Navis gab es da ja noch nicht“, meint der heute 72-jährige Niederländer, der fast 50 Jahre seines Lebens in Bramsche verbracht hat. Das hat er sich damals an diesem Nebeltag auch nicht träumen lassen.

Freiwillig gemeldet

Für den Dienst in der Deutschland hatte sich der junge Luftwaffensoldat 1968 freiwillig gemeldet. Der damals 23-jährige wollte mehr von der Welt sehen. „Zu Hause kam das gar nicht so gut an“, betont er. Auch bei seiner damaligen Freundin nicht. Die habe gleich gesagt, dass sie nicht mitkommen würde. Aber das konnte de Graaf nicht vom Wechsel abhalten. Er ging als Wartungstechniker zur 12. Gruppe Lenkwaffen, die in Hesepe stationiert war, die geplante Verlobung war geplatzt.

Tipps fürs Leben

Der dortige Kommandeur bläute den Neuankömmlingen drei Dinge ein, die de Graaf sich für sein Leben gemerkt hat: „Ihr seid Gäste in diesem Land und sollt Euch auch so benehmen. Lernt Deutsch und begreift es auch“. Beim Erlernen der deutschen Sprache half ihm privates Glück, das mit einem kleinen Unglück begann: Sjoerd Klaas de Graf musste ins Bramscher Krankenhaus und lernte dort seine heutige Frau Susanne kennen. „Ich bin da als Patient rein und mit einer Verabredung wieder raus“, schmunzelt de Graaf. Noch in diesem Jahr haben die beiden ihren 45. Hochzeitstag.

Bramsche bleibt fortan der Lebensmittelpunkt für den Holländer. Dabei erweist es sich aus seiner Sicht im Nachhinein als Glücksfall, dass das junge Paar keine Wohnung in der damals entstehenden NATO-Siedlung in der Gartenstadt bekam. Die hätten sie nämlich im Fall einer Versetzung räumen müssen. So blieben sie in Bramsche, auch wenn der Soldat seinen Dienst zeitweise woanders versah, etwa in Stolzenau oder auf dem Flughafen Twente. Seine Frau wäre auch mit ihm in die Niederlande gezogen, aber er habe sich bewusst anders entschieden, betont de Graaf: „Irgendwann kam die Frage, ob ich überhaupt nach Holland zurück will. In Bramsche hatte ich meine Frau und viele Freunde“.

Viele Freunde

Zu diesen Freunden gehören auch viele Einheimische. Die Feuerwehrtruppe um Karl-Ludwig Poske zum Beispiel, oder im Schäferhundverein oder im Kegelclub. Weil de Graaf tatkräftig und kreativ ist und zudem Organisationstalent hat, ist er bei allen Aktivitäten dabei, die das besondere deutsch-holländische Verhältnis am Standort Bramsche-Hesepe ausmachen: De Graaf sorgt für Licht und Sound bei den Darnseefesten und dem Schlittschuhlaufen auf dem damals noch regelmäßig zufrierenden Darnsee. Bei den „ Avond vier Daagse“, den niederländischen Wandertagen in Bramsche, fährt er den „Besenwagen“, der müde und malade Wanderer einlädt.

Dieses besondere Kapitel Bramscher Geschichte endet am 29. Juli 1988. Das ist der Tag, an dem das „Willem-Versteegh-Kamp“ in Hesepe endgültig geschlossen und die 12. Gruppe Lenkwaffen aufgelöst wird. Die Erinnerung an diese Ära wird wachgehalten, unter anderem von de Graaf, der 1997 zum großen Jubiläum der Stadt Bramsche zusammen mit seinem Kegelbruder Klaus Kossak eine große Ausstellung auf dem Marktplatz organisiert.

Mit 55 in Pension

Der nächste große Einschnitt im Leben von Sjoerd Klaas de Graf kam mit seiner Pensionierung im Jahr 2000. „Da war ich 55, viel zu jung, um aufzuhören. Das war ein Problem“, erinnert er sich. Er suchte Jobs und fand schließlich die für ihn ideale Beschäftigung als Hausmeister bei Leiber. „Alles, was ich da für brauchte, habe ich ja bei der Luftwaffe mitgekriegt“, ist er für die umfassende Ausbildung und die gut ausgestatteten Werkstätten dankbar. Privat arbeitet er vor allem mit Holz: In der gemütlichen Wohnung an der Hemker Straße ist keines der Möbelstücke gekauft, betont der Hausherr stolz.

Daneben ist Sjoerd Klaas de Graaf umtriebig und erfindungsreich wie eh und je. Im Mittelpunkt steht jetzt die „IG Bramsche“, ein handverlesener Männerclub, der sich für „sinnvolle Freizeitgestaltung“ einsetzt. Zum 20-jährigen Jubiläum des etwas schrägen Vereins gab es jetzt einen Auftritt in der NDR-Plattenkiste. Zum 25-jährigen soll es dann ein bisschen mehr sein, hat sich Teamchef de Graaf vorgenommen: „Da wollen wir ins Fernsehen“.

Für seine IG-Zeitung schreibt de Graaf auch Texte in einem urigen Mix aus Deutsch und Holländisch. Seinem Landsmann Rudi Carell ist er dankbar, dass er den Akzent der Nachbarn so beliebt bei den Deutschen gemacht hat. Und auch wenn Bramsche ihn „geprägt“ hat, wie er sagt, hat Sjoerd Klaas de Graaf die niederländische Staatsbürgerschaft behalten. Die Worte seines einstigen Kommandeurs hat er immer noch im Ohr: „Ich fühle mich als gern gesehener Gast.“