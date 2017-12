Adventsserie „Angekommen“ Journeyson Kashung-Shimra: Engagiert in Ueffelns Vereinen

Ueffeln. Sie leben in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden, Rieste. Manche seit Jahrzehnten, andere erst seit ein paar Monaten. Sie sind geflohen oder haben Arbeit gesucht und manchmal auch die große Liebe gefunden. Die Adventsserie „Angekommen“ beschreibt moderne Herbergssuchen. Heute: Journeyson Kashung-Shimra aus Indien.

„Wenn man in ein Land kommt, muss man sich öffnen. Wenn ich alles aus der Heimat mitnehmen und hierhin übertragen will, dann geht das nicht.“ Journeyson Kashung-Shimra hat eine sehr dezidierte Meinung, was die Voraussetzungen für eine gelungene Integration angeht. „Wir müssen es einfach so sehen: Wir sind alle Menschen. Wir müssen gemeinsam Wege finden,“ sagt er. Der mit einer Deutschen verheiratete Vater von vier Kindern hat sich dieses Lebensprinzip während seines Studiums angeeignet.

Studium in Bangalore

Im Kaminofen im Wohnzimmer des Einfamilienhauses in Ueffeln knistert das brennende Holz und verbreitet wohlige Wärme.. Kashung-Shimra legt noch ein Scheit nach, bevor er beginnt, seine Lebengeschichte zu erzählen. Der junge Mann studierte zu Beginn der 1990er Jahre in der südindischen Stadt Bangalore („dem indischen Silicon-Valley“) Theologie am internationalen „United Theological College“. Besuche in Moscheen, Tempeln und Kirchen aller christlichen Konfessionen waren für den jungen Baptisten damals Teil des Studiums. An diesem College lernte der Bachelorstudent kurz vor dem Examen seine spätere Frau kennen, die dort ein Semester lang als Assistentin eines deutschen Gastprofessors arbeitete.

Treffen mit den Eltern an der Grenze

Kashung-Shimra gehört der asiatischen Volksgruppe der Naga an, die ähnlich den Kurden nie über eine eigene Nation verfügten und sich zunächst von der englischen Kolonialmacht und später von der indischen Mehrheit im Staat unterdrückt fühlten und fühlen . Angehörige der Naga leben in der Provinz Nagaland, in Assam, aber auch im benachbarten Myanmar. Es ist unruhig in der Provinz, damals zu Ende des vergangenen Jahrhunderts, als Kashung-Shimra und seine spätere Frau sich lieben lernen und beschlossen, den Kontakt nicht mehr abreißen zu lassen. „Im Oktober ist sie nach Deutschland gereist, Heiligabend saß sie im Flieger zurück“, erzählt er. Er möchte sie seinen Eltern vorstellen, aber Ausländer dürfen zu der Zeit nicht nach Nagaland einreisen. „Wir haben meine Eltern damals an der Grenze getroffen,“ erzählt er. Es folgte eine Zeit des Pendelns zwischen Deutschland und Indien, Probleme mit den Ämtern in Indien, schließlich heirateten Ellen und Journeyson Kasung-Shimra. In Indien wurde auch ihre älteste Tochter geboren.

„Jeder lebt so für sich“

In der Provinz Nagaland nahmen derweil die Unruhen zu, Berichte von Greueltaten an den Naga füllten in Nordostindien die Medien, erinnert sich Kashung-Shimra. Irgendwann beschloss die kleine Familie, in Ellen Kashung-Shimras Heimat zu ziehen. „Zuerst hatten wir noch gar nicht vor, für immer hierzubleiben. Osnabrück war schon hart. Jeder lebt hier so für sich“, meint er nachdenklich. Um Anschluss zu haben, zog die Familie nach Ueffeln, wo Ellen Kashung-Shimras Eltern leben. Während seine Frau in Elternzeit war, arbeitete der Schwiegersohn in der Schmiede von Ellens Vater, aber so richtig sein Ding war das nicht.

„Kinder haben und sie von fremden Leuten großziehen zu lassen, das geht doch nicht“, findet der vierfache Vater und ist sich darin mit seiner Frau einig. Ellen Kashung-Shimra arbeitet als Lehrerin in Neuenkirchen bei Bramsche. Sie verdient den Großteil des Familieneinkommens und die Familie beschließt eine immer noch ungewöhnliche Rollenaufteilung. Journeyson bleibt zuhause, zieht die Kinder groß, kocht, putzt, wäscht und engagiert sich in vielen Vereinen und Organisationen. „Ich konnte immer gut mit Kindern“, schmunzelt er.“Ich musste mich immer um die jüngeren Geschwister kümmern und ich bin eher ein ruhiger Typ.“ Aus seiner Heimat brachte er die Art, seine Kinder zu tragen, mit. „Immer auf dem Rücken. Dann hat man die Hände frei im Haushalt.“ Den Tipp hat er hier schon an viele junge Eltern weitergegeben. Der Nachwuchs genoss offenbar die körperliche Nähe. „Wenn wir die Kinder in den Wagen gelegt haben, haben sie lauthals geschrien“, lacht er.

Tennis, Fußball, Kampfsport

Zwei der vier Kinder haben inzwischen Abitur, eins absolviert eine Berufsausbildung und das jüngste ist in der achten Klasse. Die Rollenaufteilung haben Kashung-Shimras beibehalten. Vater Kashung-Shimra kocht mit Leidenschaft, gern auch asiatische Gerichte, für die er die Zutaten aus einem Asia-Laden in Osnabrück holt, den Reis gern auch säckeweise. „Na, willst du den Garten düngen“, hätten ihn mal die Nachbarn gefragt, lacht er. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich und ist sichtlich stolz darauf, dass die Ueffelner Tischtennisjugend nach seinem Einstieg als Trainer einen unerwarteten Zulauf erlebte und auch sportlich höchst erfolgreich war. „;Mein Sohn war sogar Bezirksmeister“, berichtet er. Auch beim Fußball bringt er sich ein und bietet in der Schule, im Verein und auch beim Ferienspaß Kampfsport- und Selbstverteidigungskurse an. „Das kann in Asien jeder“, betont er. Außerdem gründet die Familie den Verein „International Naga-Support“, der Schulprojekte in Nagaland unterstützt. ;Mit unserer Hilfe haben dort schon über 100 Kinder aus armen Familien an einer privaten Schule einen Abschluss machen können, sagt er stolz und erklärt: „Das staatliche Schulsystem ist einfach marode“, Es gebe durchaus noch Pläne, für ein Internat zum Beispiel aber das Geld ist knapp, da die meisten Unterstützer aus Ueffeln und Umgebung kommen. Er besucht ältere Menschen in der Gemeinde, seine Frau ist Mitglied im Kirchenvorstand. Und dem Schützenverein, dem gehört die Familie natürlich auch an.

„Ich fühle mich einfach wohl hier“, sagt Jorneyson Kashung-Shimra. „Sonst wäre ich längst wieder weg“. In Ueffeln nennen sie ihn inzwischen schlicht „John“.